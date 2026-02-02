Суровый западный антициклон принесет морозную погоду в Пензенскую область в первую неделю февраля

На первой рабочей неделе февраля в Пензенском регионе ожидается морозная погода из-за влияния сурового западного антициклона. Начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра Светлана Иванкова сообщила ИА «ПензаПресс» , что в регион будет поступать холодный и сухой воздух с Арктики.

Существенных осадков не ожидается, однако морозы продолжат крепчать, и температурный режим останется ниже климатической нормы на 8-13 градусов.

Жителям Пензы рекомендуют тепло одеваться и по возможности сократить время пребывания на улице. Водителей призывают строго соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров на скользкой дороге, а менее опытным водителям рекомендуется воспользоваться общественным транспортом.