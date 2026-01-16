Суровые морозы и гололед придут в Волгоградскую область в конце недели

В период с пятницы, 16 января, по воскресенье, 18 января, Волгоград и область столкнутся с сильными морозами и непогодой. Об этом сообщал сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на представителей регионального ЦГМС.

В выходные температура воздуха опустится до -23 градусов ночью и -15 днем. Ожидаются снегопады и опасные условия дорожного движения из-за гололеда.

Спасатели рекомендовали местным жителям соблюдать особую осторожность на дорогах и улицах, аккуратно управлять транспортными средствами и проявлять внимательность при переходе дорог. Водителей призвали снизить скорость возле учебных заведений и держать увеличенную дистанцию, так как тормозной путь на скользких покрытиях значительно увеличивается.

Прогнозируется, что следующая неделя принесет незначительное потепление: днем воздух прогреется до минус 9-13 градусов, но снежные осадки сохранятся вплоть до 25 января.