Супруги-медики из Бурятии случайно приняли роды на дому и спасли ребенка

Врач-реаниматолог Сергей Кузнецов дежурил с женой, которая работает медсестрой, на спортивном мероприятии в Максимихе в Бурятии, но внезапно их машину остановил голосующий на дороге мужчина. Об этом рассказал сайт KP.RU.

Медики поспешили на помощь рожающей женщине. Ситуация осложнялась тем, что плод лежал неправильно, из-за этого развилась гипоксия.

«Раньше ни она, ни я никогда роды не принимали. <…> Но чтобы помогать пациентам без акушера — такой случай у меня впервые. Действовали благодаря тем знаниям, которые у нас имелись», — рассказала врач.

В итоге ребенок родился здоровым. Родители пообещали назвать его Сергеем в честь врача-спасителя.

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