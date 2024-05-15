SuperJob: всего 7% опрошенных россиян не сталкиваются со стрессом на работе | 360°

Общество 15 мая 2024, 14:55 SuperJob: всего 7% опрошенных россиян не сталкиваются со стрессом на работе

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Аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, как много россиян сталкиваются со стрессом на работе. Лишь 7% отметили, что им удается избежать эмоционального напряжения во время трудовой деятельности, сообщило ИА НСН.

Согласно результатам опроса, 16% участников испытывают беспокойство из-за отношения руководства. Еще 9% связали свои проблемы с отсутствием профессионализма у коллег.

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Кроме того, 8% респондентов пожаловались на высокие нагрузки, 7% — на постоянные сплетни других сотрудников. Низкая зарплата является поводом для стресса у 6%.