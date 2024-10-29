SuperJob: в России выросло число сотрудников, сталкивающихся с абьюзом начальства

Почти половина россиян, а именно 45%, сталкивается с абьюзом и злоупотреблениями со стророны начальства. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на исследование SuperJob.

Причем за последние полгода этот показатель вырос на 6%. Чаще всего с абьюзом сталкиваются сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет. В частности, треть респондентов рассказала, что их привлекали ко внеурочной работе или требовали выполнять задания, выходящие за рамки их обязанностей.

Кроме того, опрошенным отказывали в законных больничных или заставляли работать в праздничные дни. Наконец, 14% пришлось терпеть оскорбления, а 13% — выслушивать критику на публике.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек.