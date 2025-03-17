SuperJob: в Москве курьеры зарабатывают больше, чем люди с высшим образованием
В Москве курьеры зарабатывают больше, чем люди с высшим образованием. За год их медианная зарплата увеличилась на 41% и достигла 130 тысяч рублей, написало радио «Говорит Москва».
По данным сервиса по поиску работы SuperJob, средняя зарплата горожан с дипломом вуза составляет около 105 тысяч, а у тех, кто не учился в вузе — примерно 80 тысяч.
Средняя зарплата по стране за прошлый год — 87 952 рубля. Об этом говорят данные Росстата.
На Урале мужчина перепутал полицейских с мошенниками и устроил драку
Человек упал на пути на «Белорусской». ЧП затормозило поезда на зеленой ветке
Журналист Санчез назвал основные черты русских
Статистика заболеваемости растет. Как защититься от ОРВИ и гриппа
ВСУ перекинули боевиков «Айдара» на Времевское направление
ЕС и Британия обсудят конфискацию замороженных российских активов 18 марта
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте