SuperJob: в Москве курьеры зарабатывают больше, чем люди с высшим образованием

В Москве курьеры зарабатывают больше, чем люди с высшим образованием. За год их медианная зарплата увеличилась на 41% и достигла 130 тысяч рублей, написало радио «Говорит Москва» .

По данным сервиса по поиску работы SuperJob, средняя зарплата горожан с дипломом вуза составляет около 105 тысяч, а у тех, кто не учился в вузе — примерно 80 тысяч.

Средняя зарплата по стране за прошлый год — 87 952 рубля. Об этом говорят данные Росстата.