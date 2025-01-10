SuperJob: в 2024 году петербуржцы делали акцент в работе на развитии коммуникабельности

В 2024 году работающие жители Санкт-Петербурга активно развивали адаптивность, коммуникабельность и лояльность к переработкам. Такие результаты показал опрос компании SuperJob, передает сайт «Петроград».
По данным исследования, многие петербуржцы в минувший год также улучшали эмоциональную стабильность. Мужчины были больше сосредоточены на профессиональных навыках, тогда как женщины — на социальном взаимодействии. Среди самых востребованных soft skills отмечены стрессоустойчивость, обучаемость и ответственность.
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