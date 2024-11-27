Superjob: управляющий песчаным карьером и сборщик бутербродов вошли в топ необычных вакансий 2024 года

В 2024 году рынок труда отметился рядом необычных вакансий. Среди них — менеджер распила деревьев в мебельную компанию и управляющий песчаным карьером. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.
В список также попал сборщик бутербродов и позолотчик. В его обязанности входит золочение старинных книг.
К необычным предложениям отнесли поиск работника на утюг и на зашив мыска у носков. Популярна также вакансия выгульщика собак.
Романтичным натурам предлагают работу виноградарем — специалистом, который выращивает лозу у моря. Среди предложений также выделился смотритель японского сада.
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