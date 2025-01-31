SuperJob: треть петербуржцев учитывают таланты ребенка при выборе колледжа

По данным организации, около трети опрошенных родителей заявили, что учитывают склонности и таланты своего ребенка при выборе колледжа. Еще 20% респондентов обращают особое внимание на актуальность выбранной специальности на рынке труда.

Кроме того, многие родители рассчитывают, что после окончания колледжа их ребенок продолжит получать образование в университете. По словам 33% участников, их дети планируют поступать на очное отделение вуза. А вот 17% предпочитают вечернюю или заочную форму, где возможно совмещать учебу с работой.