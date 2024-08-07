SuperJob: только 18% опрошенных россиян рассчитывают на личные сбережения на пенсии

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, на какие основные источники дохода рассчитывают россияне на пенсии. Результаты исследования опубликовала радиостанция « Говорит Москва ».

Только 18% респондентов заявили, что надеются на личные сбережения. Еще 25% — на государственные выплаты, 24% — на доход от трудовой деятельности.

Полагаются на негосударственные пенсионные фонды 4% участников. Лишь 1% считает, что в старости помощь будут оказывать дети.