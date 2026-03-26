SuperJob: средняя зарплата курьеров на 12% выше, чем у специалистов с высшим образованием

Средняя рыночная зарплата курьеров на 12% превышает заработок специалистов с высшим образованием. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Аналитики уточнили, что зарплатные предложения на полную занятость в Москве для курьеров составляют 137 тысяч рублей, для людей с высшим образованием — 120 тысяч рублей, а для тех, кто не имеет высшего образования, — 100 тысяч рублей.

По данным экспертов, сезонное повышение зарплат доставщиков с января по март 2026 года составило 10%. Это связано с ажиотажем, характерным для гендерных праздников.