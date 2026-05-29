SuperJob: среднестатистическому россиянину для счастья нужно 273 тысячи рублей в месяц

Сервис SuperJob провел опрос и выяснил, что для счастья среднестатистическому россиянину нужно 273 тысячи рублей в месяц. Это на 6% больше, чем в прошлом году, сообщил RT .

По данным аналитиков, сумма варьируется в зависимости от пола, возраста и уровня образования. Так, мужчинам требуется 309 тысяч рублей, а женщинам — 240 тысяч рублей. Люди старше 45 лет хотят получать 285 тысяч рублей, тогда как молодежь до 24 лет довольствуется 220 тысячами рублей.

Обладатели высшего образования назвали сумму в 297 тысяч рублей, а те, у кого среднее профессиональное образование, — 238 тысяч рублей.