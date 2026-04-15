SuperJob: руководитель по подбору персонала стала самой высокооплачиваемой вакансией апреля в Пензе

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал рынок труда в крупных городах России и составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий апреля. В Пензе лидером стала позиция руководителя по подбору персонала с зарплатой от 200 тысяч рублей, сообщило ИА «ПензаПресс» .

На втором месте — водитель большегруза с доходом от 150 до 190 тысяч рублей. В топ-пять также вошли слесарь-ремонтник, механик-наладчик оборудования и региональный менеджер.

Самая высокая зарплата в России предложена в Томске — врачу стоматологу-ортопеду обещают от 350 тысяч рублей.