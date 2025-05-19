SuperJob: родственные связи помогают при трудоустройстве в 80% компаний Москвы

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что 83% московских организаций берут на работу родственников своих сотрудников. Результаты соответствующего исследования опубликовала радиостанция « Говорит Москва ».

Наиболее охотно такая практика используется на производственных объектах (89%) и стройплощадках (84%). Несколько ниже показатель в торговле, где семейные назначения встречаются чуть реже, но все равно остаются популярными — ими пользуются 73% работодателей данной сферы.

Крупные предприятия значительно чаще привлекают членов семей работников: среди фирм с числом персонала менее 100 человек такую практику применяют 73%, тогда как в компаниях с коллективом от 100 до 1000 сотрудников родственники трудоустроены уже в 87% случаев.