SuperJob: родственные связи помогают при трудоустройстве в 80% компаний Москвы

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что 83% московских организаций берут на работу родственников своих сотрудников. Результаты соответствующего исследования опубликовала радиостанция «Говорит Москва».
Наиболее охотно такая практика используется на производственных объектах (89%) и стройплощадках (84%). Несколько ниже показатель в торговле, где семейные назначения встречаются чуть реже, но все равно остаются популярными — ими пользуются 73% работодателей данной сферы.
Крупные предприятия значительно чаще привлекают членов семей работников: среди фирм с числом персонала менее 100 человек такую практику применяют 73%, тогда как в компаниях с коллективом от 100 до 1000 сотрудников родственники трудоустроены уже в 87% случаев.
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