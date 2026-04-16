SuperJob: почти треть подростков из Петербурга планирует работать летом

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, что 25% родителей подростков в возрасте от 14 до 17 лет сообщили о том, что их дети подрабатывали в текущем учебном году. Школьники чаще всего находили работу курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений общественного питания, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Большинство подростков находят работу самостоятельно — так утверждают 42% опрошенных родителей. Еще 21% взрослых помогли своим детям устроиться на работу, а 16% молодых людей нашли подработку через друзей. Еще в 12% случаев трудоустройство произошло при содействии сотрудников учебных заведений.

Сейчас 29% родителей говорят, что их ребенок планирует работать летом. Среди самых популярных летних вакансий для подростков — курьер, разнорабочий, помощник администратора, сотрудник общепита, вожатый в лагере и помощник тренера.