SuperJob: почти 50% россиян назвали экономию на расходах преимуществом удаленки | 360°

Общество 16 мая 2024, 11:41 SuperJob: почти 50% россиян назвали экономию на расходах преимуществом удаленки

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Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, как россияне относятся к дистанционной занятости. По мнению 31% респондентов, данный формат не имеет недостатков, сообщил RT.

Более половины участников (62%) назвали возможность работать в любом месте главным преимуществом такого варианта. Для 47% плюсом является экономия на расходах.

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В топ других положительных моментов попали наличие свободного времени, возможность подработок, отсутствие дресс-кода. Только 1% опрошенных заявили, что удаленка не имеет достоинств.