SuperJob: почти 40% петербуржцев «работают» во сне

Исследование аналитиков сервиса SuperJob показало, насколько часто петербуржцам снится их рабочая деятельность. Об этом сообщил « Петроград ».

В опросе приняли участие экономически активные жители Северной столицы. Согласно результатам, около 37% респондентов даже во сне продолжают заниматься своими рабочими обязанностями. Они охарактеризовали такие сновидения как кошмарные.

По данным экспертов, женщины сталкиваются с подобными снами несколько чаще, чем мужчины (38% против 36%). Среди сотрудников младше 35 лет этот показатель составил 41%, тогда как среди респондентов старшего возраста — 35%.