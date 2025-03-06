SuperJob: почти 40% петербуржцев «работают» во сне

Исследование аналитиков сервиса SuperJob показало, насколько часто петербуржцам снится их рабочая деятельность. Об этом сообщил «Петроград».

В опросе приняли участие экономически активные жители Северной столицы. Согласно результатам, около 37% респондентов даже во сне продолжают заниматься своими рабочими обязанностями. Они охарактеризовали такие сновидения как кошмарные.

По данным экспертов, женщины сталкиваются с подобными снами несколько чаще, чем мужчины (38% против 36%). Среди сотрудников младше 35 лет этот показатель составил 41%, тогда как среди респондентов старшего возраста — 35%.

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