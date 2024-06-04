SuperJob: почти 30% опрошенных россиян заявили, что ссорятся с коллегами из-за кондиционера

О подобных конфликтах рассказали 29% участников. По их мнению, от такой техники вреда больше, чем от жары. Чаще всего в соответствующие споры вступают работники в возрасте от 35 до 44 лет.

А вот 51% респондентов заявили, что в их коллективе подобные темы не обсуждают. Еще 20% указали на отсутствие кондиционера в офисе.