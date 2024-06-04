SuperJob: почти 30% опрошенных россиян заявили, что ссорятся с коллегами из-за кондиционера
Сервис SuperJob провел опрос среди 1,6 тысячи сотрудников офисов в РФ. Аналитики выяснили, как часто коллеги ссорятся из-за кондиционеров, сообщил RT.
О подобных конфликтах рассказали 29% участников. По их мнению, от такой техники вреда больше, чем от жары. Чаще всего в соответствующие споры вступают работники в возрасте от 35 до 44 лет.
А вот 51% респондентов заявили, что в их коллективе подобные темы не обсуждают. Еще 20% указали на отсутствие кондиционера в офисе.
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