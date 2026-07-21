Superjob: около половины жителей Перми при трудоустройстве рассчитывают только на свои силы

Большинство пермяков предпочитают искать работу самостоятельно. Однако есть и те, кто рассчитывает на помощь близких, друзей, коллег или бывшего руководства. Об сообщил URA.RU со ссылкой на результаты исследования сервиса Superjob.

По данным аналитиков, различия в подходах к поиску работы есть в зависимости от возраста, образования и уровня дохода. Чем моложе человек, тем шире круг потенциальных помощников.

Так, среди опрошенных до 35 лет на друзей готовы положиться 30%, на коллег — 18%, на родителей — 14%, на вторую половину — 11%. В то же время 65% респондентов старше 45 лет уверены, что с трудоустройством справятся сами.