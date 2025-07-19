SuperJob: около 90% петербуржцев полагаются на интуицию при поиске работы

При поиске работы около 90% жителей Санкт-Петербурга полагаются на интуицию. Среди них 41% принимают решения регулярно, опираясь на внутреннее чутье, а 49% делают это периодически. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Соискатели в возрасте от 35 до 45 лет особенно уверены в своем чутье — 92% из них учитывают внутренние ощущения при выборе места работы.

Из тех, кто доверял интуиции при трудоустройстве, половина не пожалела о своем решении, а 16% отметили, что результат превзошел их ожидания. Тем не менее, 20% признались, что выбор места работы, сделанный на основе интуиции, оказался неверным и не оправдал надежд.