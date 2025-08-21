SuperJob: около 35% жителей Петербурга переживают стресс после выхода из отпуска

Сервис SuperJob выяснил, что около 35% жителей Санкт-Петербурга переживают стресс после выхода из отпуска. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Специализированный сервис по поиску работы опросил население города и обнаружил интересную закономерность. Среди женщин, возвращающихся к работе, 40% испытывают трудности с адаптацией, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 30%.

Уровень дохода также влияет на подверженность стрессу. По данным SuperJob, среди специалистов с зарплатой выше 100 тысяч рублей каждый третий сталкивается с постотпускным стрессом. Среди тех, кто зарабатывает меньше, эта цифра достигает 38%.

Наиболее тяжело восстанавливаются после отпуска врачи (46%), бухгалтеры (45%) и PR-специалисты (42%). Меньше всего сложностей при выходе из отпуска испытывают дизайнеры (18 %), а также программисты и маркетологи (по 23%). Это связано с тем, что работникам, чья деятельность требует непрерывного контроля и быстрого включения в задачи, сложнее адаптироваться к рабочему темпу.