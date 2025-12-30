SuperJob: Москва стала лидером рейтинга российских городов с лучшим оформлением к Новому году

Аналитики сервиса SuperJob подготовили рейтинг городов с лучшим оформлением к Новому году. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Соответствующий перечень возглавила российская столица, набрав 4,35 балла из 5. Второе место занял Краснодар с результатом 4,06 балла, где особенно высоко оценили подсветку улицы Красной.

Казань оказалась на третьем месте с 3,89 балла. Санкт-Петербург занял четвертое место с результатом 3,88 балла. В топ-7 также вошли Новосибирск (3,65), Красноярск (3,64) и Челябинск (3,6 балла).