SuperJob: молодые специалисты в Петербурге реже сорятся из-за летних отпусков

Свидетелями конфликтных ситуаций на работе из-за отпусков становились 32% жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Петроград» со ссылкой на исследование аналитиков SuperJob.

Эксперты выяснили, что непосредственными участниками подобных ссор были трое из десяти горожан. Отмечается, что 80% недопониманий касаются отдыха в летний период.

Однако 64% петербуржцев никогда не попадали в такие ситуации. Споры из-за отпуска чаще всего возникают между женщинами, при этом молодые специалисты реже участвуют в подобных конфликтах.