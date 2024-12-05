SuperJob: молодые специалисты в Петербурге реже сорятся из-за летних отпусков
Свидетелями конфликтных ситуаций на работе из-за отпусков становились 32% жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Петроград» со ссылкой на исследование аналитиков SuperJob.
Эксперты выяснили, что непосредственными участниками подобных ссор были трое из десяти горожан. Отмечается, что 80% недопониманий касаются отдыха в летний период.
Однако 64% петербуржцев никогда не попадали в такие ситуации. Споры из-за отпуска чаще всего возникают между женщинами, при этом молодые специалисты реже участвуют в подобных конфликтах.
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