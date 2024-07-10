SuperJob: лишь 17% россиян рассматривают работу как призвание
Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди трех тысяч россиян. У граждан узнали, как они воспринимают свою работу, сообщил RT.
Так, 57% респондентов заявили, что трудятся прежде всего для получения зарплаты и льгот. Еще 21% участников указали на стремление продвигаться по карьерной лестнице ради повышения статуса.
Лишь 17% опрошенных рассматривают свою деятельность как призвание. Они получают от работы удовольствие и радуются вкладу в общее дело.
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