SuperJob: курьеры и логисты чаще других перерабатывают в Перми

В Перми специалисты по доставке и логистике чаще остальных сталкиваются с необходимостью работать сверхурочно. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.
По данным аналитиков, более половины сотрудников этих сфер вынуждены задерживаться на работе после окончания официального рабочего дня. Особенно это касается молодых специалистов в возрасте до 35 лет.
Рост заработной платы способствует увеличению числа сотрудников, готовых к переработкам. Среди тех, чей доход не превышает 50 тысяч рублей, внеурочная занятость характерна для 47%. Среди респондентов с заработком от 100 тысяч рублей и выше этот показатель возрастает до 65%.
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