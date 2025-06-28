SuperJob: каждый второй петербуржец приносит обед на работу из дома

Большинство жителей Санкт-Петербурга предпочитают брать обеды из дома, в то время как заказы еды с доставкой стали менее популярны по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.
По данным аналитиков, половина респондентов призналась, что готовит еду дома и приносит ее на работу. За последние месяцы лишь 8% трудоустроенных петербуржцев заказывали доставку обедов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 10%.
Около 21% участников заявили, что пользуются услугами корпоративных столовых, а 13% — обедают в городских кафе и ресторанах.
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