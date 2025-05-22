SuperJob: каждый шестой житель Петербурга планирует отправиться на морской курорт летом

Согласно опросу, проведенному экспертами SuperJob, летом 2025 года почти каждый шестой житель Санкт-Петербурга планирует отправиться на морской курорт. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Результаты исследования показали, что 17% горожан предпочитают отдых на море. При этом 12% респондентов хотят провести лето дома, а 11% — на даче или в деревне.

Путешествия по России и время, проведенное на природе, выбрали 5% опрошенных. Среди зарубежных направлений самыми популярными стали страны Азии (3%), Турция (2%), Египет и Абхазия (по 1%).

Среди российских курортов лидируют Крым и Краснодарский край (по 4% голосов), за ними следует Байкал (2%). Алтай и Дагестан получили по 1% голосов. Некоторые участники опроса предложили альтернативные варианты: поездки в горы (2%) или отдых в уединенных местах (1%). Также были названы такие направления, как Карелия, Сахалин, Камчатка, Урал и Калининград.