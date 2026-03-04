SuperJob: каждый шестой россиянин планирует продлить отдых на 8 Марта

Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении RT , каждый шестой работающий россиянин хочет взять отгулы или присоединить дни отпуска, чтобы продлить отдых на Международный женский день.

В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье. Как пояснили специалисты, согласно производственному календарю, выходной день переносится на понедельник, 9 марта. Это делает удобным увеличение дней отдыха за счет отпусков и отгулов.

При этом 61% респондентов не планируют продлевать выходные. Еще 11% опрошенных пока не определились с решением, а у 12% участников — сменный график работы.

«Мужчины проявляют чуть больше инициативы: присоединить к 8 Марта отгулы или отпуск планируют 17% из них, среди женщин — 16%», — заключили в сервисе.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов.