SuperJob: frontend-разработчик попал в пятерку самых «дорогих» вакансий в Петербурге

Аналитики исследовали рынок труда Санкт-Петербурга в июне 2025 года и определили самые высокооплачиваемые вакансии. В пятерку лидеров попал разработчик интерфейсов (frontend-разработчик). Об этом сообщил « Росбалт » со ссылкой на данные SuperJob.

По данным сервиса, среди наиболее прибыльных предложений июня в Северной столице лидируют вакансии водителей и врачей. Например, ежемесячный доход психиатра-нарколога может составлять от 250 тысяч рублей, а водитель категории Е получает от 230 до 280 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты в Петербурге сейчас предлагают именно frontend-разработчикам, чей доход колеблется от 300 до 370 тысяч рублей в месяц. В топ-5 самых высокооплачиваемых профессий также вошли программисты «1С» и геодезисты.