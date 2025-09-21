SuperJob: эмоциональное выгорание становится причиной каждого второго увольнения в Петербурге

Так, 62% опрошенных подтвердили, что сталкивались с эмоциональным выгоранием, а 30% отрицали наличие такого опыта. Больше всего синдрому подвержены женщины — 65%, в то время как среди мужчин показатель составил 59%.

С возрастом риск выгорания возрастает: среди респондентов старше 45 лет 60% подтвердили наличие такого состояния. В половине случаев это приводило к увольнению.

Только 25% сотрудников решаются рассказать о проблеме руководству, при этом 70% предпочитают избегать обсуждения этой темы. Положительный эффект от общения с начальством отметили лишь 28% участников исследования.