SuperJob: Екатеринбург и Тюмень попали в рейтинг лучших городов для карьеры
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди более 20 тысяч россиян. Респонденты рассказали, какой город считают лучшим для карьеры. Результаты исследования опубликовал RT.
Так, 72% участников проголосовали за Москву. Еще 57% выбрали Санкт-Петербург. В рейтинг также попали Екатеринбург (55%), Тюмень (52%) и Казань (51%).
По мнению опрошенных, сложнее всего продвигаться по служебной лестнице в Астрахани, Кирове и Новокузнецке.
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