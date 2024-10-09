SuperJob: Екатеринбург и Тюмень попали в рейтинг лучших городов для карьеры

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди более 20 тысяч россиян. Респонденты рассказали, какой город считают лучшим для карьеры. Результаты исследования опубликовал RT .

Так, 72% участников проголосовали за Москву. Еще 57% выбрали Санкт-Петербург. В рейтинг также попали Екатеринбург (55%), Тюмень (52%) и Казань (51%).

По мнению опрошенных, сложнее всего продвигаться по служебной лестнице в Астрахани, Кирове и Новокузнецке.