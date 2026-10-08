SuperJob: доля компаний с удаленкой в России снизилась до 31%

В России доля компаний с дистанционными сотрудниками сократилась с 35% в феврале до 31% по итогам сентября. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

В исследовании приняли участие представители кадровых служб 1000 предприятий. Чаще всего удаленный формат практикуют в Москве — 41% компаний, в Санкт-Петербурге показатель составил 34%, а в других регионах — в среднем 27%.

В малом бизнесе со штатом до 100 человек удаленка осталась у 21% работодателей, тогда как в крупных организациях с численностью более 1000 сотрудников — у 38%.

В 78% компаний, сохранивших дистанционный режим, вне офиса работает менее 10% штата. Чаще всего на удаленке трудятся IT-специалисты (50%), сотрудники в сфере HR (19%), бухгалтерии и продаж (по 13%).