SuperJob: большинство россиян не мучаются при увольнении чувством вины

Большая часть россиян, а именно 74%, увольняются со спокойной душой и не чувствуют при этом никакой вины. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос, проведенный сервисом по поиск работы SuperJob.

Из тех, кто чувствует себя виноватыми, больше всего женщин. Их 25% против 15% мужчин. Если смотреть с точки зрения возраста, то равнодушнее всего свое увольнение воспринимают люди старше 45 лет, из них испытывают вину только 16%.

Среди более молодого поколения этот показатель почти одинаковый: 22% зумеров и 20% миллениалов.