SuperJob: большинство россиян мечтает об отпуске длиной в месяц

Согласно опросу SuperJob , почти половина жителей России хотели бы проводить в отпуске минимум месяц ежегодно. С результатами исследования ознакомилось ИА НСН .

Лишь небольшая доля опрошенных согласна довольствоваться короткими периодами отдыха: всего 5% предпочитают десятидневный отпуск, две недели устраивает лишь каждого шестого, три недели выбирают около пятой части населения. Оптимальным сроком большинство считают именно четырехнедельный перерыв, а четверть готова отдыхать дольше месяца.

Психолог Панфилова прокомментировала ситуацию, отметив связь желания длительного отдыха с эмоциональным выгоранием и усталостью.

«Если говорить честно, стремление к месячному отпуску свидетельствует скорее о депрессии, внутреннем истощении. Чтобы психика полноценно восстанавливалась, действительно иногда необходимы длительные паузы», — сказала эксперт.

Панфилова подчеркнула важность индивидуального подхода при определении оптимальной продолжительности отпуска, поскольку каждому человеку подходит разное количество времени для восстановления сил.