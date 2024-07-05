SuperJob: большинство петербуржцев верят в дружбу между мужчиной и женщиной
Большая часть петербуржцев считают дружбу между мужчиной и женщиной возможной. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу SuperJob.
Причем чаще в такой вид отношений верят женщины, среди них так ответили 67% отпрошенных. Среди мужчин дружбу представителей разных полов допускают 59%.
Кроме того, у 68% петербурженок подтвердили свое мнение на личном примере. У них есть друзья среди мужчин. Также подруги есть у 62% жителей Петербурга.
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