SuperJob: большинство петербуржцев проверяют сроки годности у продуктов и лекарств

Кроме того, 52% респондентов всегда обращают внимание на даты производства лекарственных препаратов. Порядка 30% изучают соответствующую информацию на средствах личной гигиены.

Также стало известно, что 48% женщин учитывают указанный на упаковке период хранения парфюмерных и косметических товаров.