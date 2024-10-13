SuperJob: большинство петербуржцев проверяют сроки годности у продуктов и лекарств

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Северной столицы. Выяснилось, что 60% петербуржцев проверяют срок годности продуктов питания, сообщила Gazeta.SPb.

Кроме того, 52% респондентов всегда обращают внимание на даты производства лекарственных препаратов. Порядка 30% изучают соответствующую информацию на средствах личной гигиены.

Также стало известно, что 48% женщин учитывают указанный на упаковке период хранения парфюмерных и косметических товаров.

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