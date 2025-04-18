SuperJob: большинство компаний Петербурга автоматизировали рекрутинг

Согласно исследованию портала SuperJob, чаще всего предприятия внедряют программы на базе «1С» (22%) и «Битрикс24» (13%). Меньшей популярностью пользуются «E-Staff Рекрутер», «Huntflow» и индивидуальные разработки (по 9%). Кроме того, применяются «Potok» и «FriendWork».

Одновременно с автоматизацией подбора персонала компании переходят на электронный документооборот в кадровой сфере. Как оказалось, уже 58% организаций используют КЭДО частично или полностью. При этом 30% фирм полностью перевели кадровые документы в электронную форму, а 28% — частично. Однако 38% предприятий пока не применяют КЭДО.