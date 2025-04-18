SuperJob: большинство компаний Петербурга автоматизировали рекрутинг

Рынок труда Санкт-Петербурга активно осваивает технологии автоматизации. В частности, свыше 60% компаний города используют системы для автоматического поиска сотрудников, написала gazeta.spb.ru.
Согласно исследованию портала SuperJob, чаще всего предприятия внедряют программы на базе «1С» (22%) и «Битрикс24» (13%). Меньшей популярностью пользуются «E-Staff Рекрутер», «Huntflow» и индивидуальные разработки (по 9%). Кроме того, применяются «Potok» и «FriendWork».
Одновременно с автоматизацией подбора персонала компании переходят на электронный документооборот в кадровой сфере. Как оказалось, уже 58% организаций используют КЭДО частично или полностью. При этом 30% фирм полностью перевели кадровые документы в электронную форму, а 28% — частично. Однако 38% предприятий пока не применяют КЭДО.
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