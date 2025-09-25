SuperJob: больше половины жителей Петербурга назвали IT-специальности самыми престижными на рынке труда

Платформа по поиску работы SuperJob выяснила, какие профессии считаются престижными среди жителей Санкт-Петербурга. Результаты опроса отличаются от общероссийских тенденций, с ними ознакомился сайт Petrograd .

Так, в Северной столице профессия IT-специалиста набрала 51% голосов, а научная деятельность — 45%. Третье место с результатом 34,2% заняли инженеры с высшим образованием, за ними следуют врачи (29%) и представители творческих профессий (15%).

Аналитики утверждают, что в Петербурге высокий уровень признания ученых, что подтверждает статус города как одной из научных столиц России. Исследование также показало, что мужчины чаще женщин считают престижными инженерные специальности (39% против 34%) и квалифицированные рабочие профессии (13% против 9%).