SuperJob: более 70% рекрутеров в Петербурге дают обратную связь кандидатам

Большая часть специалистов по подбору персонала в Санкт-Петербурге придерживается этических стандартов при информировании соискателей. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

По данным аналитиков, 74% рекрутеров неизменно предоставляют обратную связь кандидатам, независимо от результатов отбора. Еще 23% делают это периодически, обосновывая позицию ограниченностью ресурсов или потребностью в запросе от соискателя. Лишь 3% работодателей совсем не практикуют обратную связь.

Лидирующие позиции по организованности занимают компании сферы услуг — 83%. В то же время в логистической и банковской сферах наблюдается меньшая вовлеченность: там обратную связь предоставляют только 58% и 62% компаний соответственно.