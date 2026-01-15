SuperJob: более 50% петербуржцев посещали работу во время болезни

Согласно результатам недавнего исследования, проведенного сервисом SuperJob, более половины жителей Северной столицы (51%) признались, что посещали рабочее место, будучи больными. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

По данным аналитиков, такое поведение более характерно для женщин (55%), чем для мужчин (47%).

Также выяснилось, что петербуржцы с высшим образованием чаще выходят на работу больными, чем те, кто имеет среднее профессиональное образование.

Максимальный размер выплаты по больничному листу за один день в 2026 году составляет 6827 рублей, добавил телеканал «Санкт-Петербург».