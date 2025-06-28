SuperJob: более 50% петербуржцев поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам

Более половины опрошенных жителей Северной столицы поддержали инициативу введения ежемесячных компенсаций для домохозяек и домохозяев. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Цель предложения — поддержать граждан, ведущих домашнее хозяйство и осуществляющих уход за близкими родственниками, но официально не трудоустроенных. Законопроект предусматривает предоставление ежемесячной выплаты размером с региональный прожиточный минимум.

Большинство сторонников проекта считают, что труд домохозяйки заслуживает финансовой компенсации и социальной поддержки аналогично труду занятых на официальной работе. При этом 20% респондентов выступили против идеи, аргументируя это недостаточностью предложенных сумм помощи для семей с тяжелобольными людьми или наличием альтернативных форм государственной поддержки.