SuperJob: более 50% петербуржцев поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам

Более половины опрошенных жителей Северной столицы поддержали инициативу введения ежемесячных компенсаций для домохозяек и домохозяев. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.
Цель предложения — поддержать граждан, ведущих домашнее хозяйство и осуществляющих уход за близкими родственниками, но официально не трудоустроенных. Законопроект предусматривает предоставление ежемесячной выплаты размером с региональный прожиточный минимум.
Большинство сторонников проекта считают, что труд домохозяйки заслуживает финансовой компенсации и социальной поддержки аналогично труду занятых на официальной работе. При этом 20% респондентов выступили против идеи, аргументируя это недостаточностью предложенных сумм помощи для семей с тяжелобольными людьми или наличием альтернативных форм государственной поддержки.
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 29 июня
Водителей в Чехове проверили на соблюдение законодательства по воинскому учету
Глава Чехова проверил реконструкцию котельной в поселке Крюково
В России предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников
Запад признал поражение. На саммите НАТО в Гааге победил Путин
Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Что известно?
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте