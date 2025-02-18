SuperJob: 99% россиянок не воспользуются правом уходить в декрет на любом сроке

Президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров в интервью ИА НСН заявил, что 99% женщин в России не воспользуются правом уходить в декрет на любом сроке, поскольку выплаты значительно меньше их заработной платы.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект, расширяющий право на декретный отпуск для беременных женщин. Законопроект предлагает предоставлять отпуск по беременности и родам с момента постановки женщины на учет в женской консультации, независимо от срока беременности.

Захаров уверен, что законопроект ничего не изменит на рынке труда. По его словам, беременность — это не болезнь, огромное количество женщин не уходят в декрет, если позволяет самочувствие. Большинство уходит в последнюю неделю перед родами.

Даже если этот закон будет принят, он коснется очень маленького количества женщин с небольшим заработком, который сопоставим с декретными выплатами. Все остальные будут продолжать работать, добавил Захаров.