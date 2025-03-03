SuperJob: 80% зумеров игнорируют вакансии с зарплатой «по договоренности»

Большинство молодых специалистов (около 80%) предпочитают избегать вакансий, где уровень заработной платы указан как «по договоренности». Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва » со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

По данным аналитиков, 36% респондентов готовы рассматривать такие предложения, но делают это крайне редко. А вот 45% категорически отказываются от них.

Основной причиной отказа от участия в торгах по поводу зарплаты зумеры называют желание иметь четкое представление о размере вознаграждения еще до начала работы. Эти предпочтения особенно ярко выражены среди женской аудитории: 81% женщин против 70% мужчин.