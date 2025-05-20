SuperJob: 7% россиян тайно трудятся на две компании

Сегодня 17% россиян имеют две работы и не скрывают этого от начальства, еще 7% трудятся на две организации, но держат это в тайне, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с ИА НСН .

Комментируя тренд на поливоркинг, специалист отметила, что это лишь новое название для работы по совместительству.

«Такое явление есть уже в сфере программирования. У нас есть программисты, которые работают на несколько работодателей и гордятся этим», — заявила специалист.

Она выделила две главные причины, побуждающие людей трудиться сразу в нескольких местах. Первая — это возможность заработать больше денег. Некоторые же стремятся закрыть свои потребности, развиваться в другой сфере, искать себя.