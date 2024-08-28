Superjob: 7% мужчин плачут на рабочем месте

Слезы на рабочем месте — это ситуация, с которой сталкиваются не только женщины, но и мужчины. Исследовательский центр платформы Superjob провел социологическое исследование, чтобы выяснить причины, по которым россияне плачут на работе. Участие в исследованием приняли граждане со всех уголков страны. О результатах рассказал «ФедералПресс» .

Опрос показал, что работа вызывает значительные эмоциональные реакции у многих россиян, однако женщины продолжают оставаться более чувствительными и чаще позволяют себе дать волю слезам на рабочем месте. Среди опрошенных 52% женщин и только 7% мужчин признали, что плакали «у станков».

Еще 42% респондентов считают, что плакать на работе недопустимо, причем мужчины чаще придерживаются этой точки зрения (46%), нежели женщины (38%).

Наконец, 22% участников опроса отметили, что эмоции могут иногда брать верх как у мужчин, так и у женщин. Однако среди мужчин лишь 16% согласны с этим, в то время как среди женщин таких — 28%. Также каждый десятый опрошенный (10%) полагает, что слезы — это нормально только для женщин.