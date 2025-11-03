SuperJob: 68% петербуржцев поддержали ежегодные выплаты за неиспользованные дни отпуска

Партия «Новые люди» внесла предложение о выплате денежной компенсации сотрудникам за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года. Депутаты Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Олег Леонов направили соответствующее письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, инициативу поддержали 68% жителей Санкт-Петербурга. Об этом написала vecherka-spb.ru .

Основная аргументация сторонников предложения заключается в праве выбора между отдыхом и компенсацией, а также в возможности выгодных вложений полученных средств в условиях высоких ставок по депозитам.

Однако 14% респондентов высказались против инициативы, а 18% затруднились с ответом. Основные возражения связаны с возможным злоупотреблением работодателей, отказывающих сотрудникам в предоставлении отпуска, а также с необходимостью полноценного отдыха для восстановления сил и предупреждения вредных последствий для здоровья.

Опрошенные показали, что мужчины чаще поддерживают инициативу, чем женщины. Молодежь до 35 лет и жители с зарплатой от 50 000 рублей демонстрируют наибольшую степень согласия. Среди тех, у кого к концу года остаются неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки достигает 75%, тогда как среди тех, кто успел использовать все дни, показатель составляет 63%.