SuperJob: 60% петербуржцев готовы информировать начальство об утечке данных

Большинство жителей Санкт-Петербурга выразили готовность сообщать руководству о случаях передачи конфиденциальных данных конкурентам. Результаты соответствующего исследования от сервиса SuperJob опубликовала gazeta.spb.
Так, 61% респондентов заявили о намерении информировать руководство о таких фактах. Они объяснили свою позицию возможным ущербом для бизнеса и неприятием предательства. Некоторые участники опроса предпочли бы анонимное информирование.
А вот 12% участников отметили, что не готовы вмешиваться в подобные ситуации. Еще 27% затруднились с ответом, отметив, что их решение зависит от личных отношений с коллегой.
Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности
Еще 19 школьникам вручили первые паспорта в Можайске
В Саратове после взрыва газа в жилом доме возбудили уголовное дело
«Осколки полетели метров за 50». Очевидец назвал очень мощным взрыв газа в Саратове
Свыше 100 детей стали участниками «Школы актива» в Подольске
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на стоянку возле Запорожской АЭС
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте