SuperJob: 60% петербуржцев готовы информировать начальство об утечке данных

Большинство жителей Санкт-Петербурга выразили готовность сообщать руководству о случаях передачи конфиденциальных данных конкурентам. Результаты соответствующего исследования от сервиса SuperJob опубликовала gazeta.spb.

Так, 61% респондентов заявили о намерении информировать руководство о таких фактах. Они объяснили свою позицию возможным ущербом для бизнеса и неприятием предательства. Некоторые участники опроса предпочли бы анонимное информирование.

А вот 12% участников отметили, что не готовы вмешиваться в подобные ситуации. Еще 27% затруднились с ответом, отметив, что их решение зависит от личных отношений с коллегой.

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