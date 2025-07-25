SuperJob: 60% петербуржцев готовы информировать начальство об утечке данных

Так, 61% респондентов заявили о намерении информировать руководство о таких фактах. Они объяснили свою позицию возможным ущербом для бизнеса и неприятием предательства. Некоторые участники опроса предпочли бы анонимное информирование.

А вот 12% участников отметили, что не готовы вмешиваться в подобные ситуации. Еще 27% затруднились с ответом, отметив, что их решение зависит от личных отношений с коллегой.