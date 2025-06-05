SuperJob: 44% петербуржцев уверены, что руководители должны быть в курсе всех недочетов

Согласно исследованию, проведенному сервисом SuperJob, жители Санкт-Петербурга имеют различные взгляды на то, как часто следует сообщать начальству о допущенных ошибках. Так, 44% опрошенных уверены, что руководители должны быть в курсе всех недочетов. Однако каждый второй респондент считает, что информировать стоит лишь о значительных упущениях, написал «Петербургский дневник».
На практике 42% работников рассказывают обо всех своих ошибках, тогда как 51% делится только с серьезными проблемами. Женщины реже сообщают о каждом промахе (41%), по сравнению с мужчинами (43%). Молодые сотрудники до 35 лет чаще придерживаются принципа полной прозрачности (58%), в то время как среди горожан старше 45 лет таких всего 34%.
Также обнаружена зависимость между уровнем дохода и частотой сообщений об ошибках. Среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, 54% считают необходимым докладывать о каждом недочете. Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей таких лишь 40%.
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