SuperJob: 44% петербуржцев уверены, что руководители должны быть в курсе всех недочетов

Согласно исследованию, проведенному сервисом SuperJob, жители Санкт-Петербурга имеют различные взгляды на то, как часто следует сообщать начальству о допущенных ошибках. Так, 44% опрошенных уверены, что руководители должны быть в курсе всех недочетов. Однако каждый второй респондент считает, что информировать стоит лишь о значительных упущениях, написал «Петербургский дневник» .

На практике 42% работников рассказывают обо всех своих ошибках, тогда как 51% делится только с серьезными проблемами. Женщины реже сообщают о каждом промахе (41%), по сравнению с мужчинами (43%). Молодые сотрудники до 35 лет чаще придерживаются принципа полной прозрачности (58%), в то время как среди горожан старше 45 лет таких всего 34%.

Также обнаружена зависимость между уровнем дохода и частотой сообщений об ошибках. Среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, 54% считают необходимым докладывать о каждом недочете. Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей таких лишь 40%.