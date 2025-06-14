SuperJob: 42% жителей Краснодара предпочитают шашлык из свинины

Предпочтения жителей Краснодара в выборе шашлыка возглавляет свинина, набравшая 42% голосов. Об этом сообщил сайт KubanPress со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.
Второе место заняла курица, которая получила симпатии 21% опрошенных. На третьей строчке расположилась баранина с показателем 13%. Отстают говядина и индейка, их выбрали 10% и 3% опрошенных соответственно.
Редкими ингредиентами шашлыка стали кролик и утка, их предпочитают лишь 2% участников опроса. Еще 5% заявили, что вовсе не любят мясо, приготовленное на углях.
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