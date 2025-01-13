SuperJob: 40% россиян высказались против присутствия кошек и собак в офисах

Исследование, проведенное сервисом по поиску работы SuperJob, показало, что каждый четвертый владелец домашнего питомца хотел бы брать его с собой на работу. Еще около 40% высказываются против присутствия кошек и собак в офисах, написала радиостанция «Говорит Москва» .

На текущий момент возможность привозить домашних животных на рабочее место доступна в 12% компаний. Поддерживают такую инициативу 26% россиян, тогда как 39% относятся к ней негативно. Среди респондентов, не имеющих домашних животных, доля противников такой практики достигает 43%.

Основные аргументы против — дискомфорт для коллег, аллергия на шерсть или стресс для самих питомцев. Около 26% опрошенных нейтрально относятся к присутствию животных в офисе.

В исследовании участвовали 1600 представителей экономически активной аудитории из всех регионов страны.